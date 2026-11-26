В четверг, 26 ноября, украинский певец EL Кравчук рассказал новые подробности многолетнего конфликта с бывшим продюсером Евгением Рыбчинским. Артист считает, что причиной их разрыва стали не деньги или рабочие разногласия, а личные обстоятельства и ревность. Также певец объяснил, из-за чего они судились и удалось ли им наладить отношения.

Певец вспомнил, что в свое время между ними возникли серьезные недоразумения, из-за которых совместная работа прекратилась. В то же время артист не согласен со всеми объяснениями этой истории, которые ранее озвучивал сам Рыбчинский. По версии Кравчука, дело было не в финансах или распределении заработка. Он связывает конфликт с личными моментами, которые повлияли на их отношения.

В частности, певец упомянул, что в тот период начала петь жена Евгения Рыбчинского. Из-за этого продюсер, по мнению артиста, переключил своё внимание на неё. Кравчук считает, что именно эта ситуация могла стать причиной напряжённости между ними. «Моя версия такова, что просто пришло время, когда мы должны были идти каждый своим путем. Его жена начала петь в тот момент. И он сосредоточился на ней. У нас здесь были очень хорошие отношения. И именно ревность, я считаю, это главное, что стало причиной всех этих конфликтов», — рассказал певец ведущей Анне Севастьяновой.

Почему Э.Л. Кравчук судился с бывшим продюсером

Отдельно артист упомянул о судебном споре, который возник между ним и Рыбчинским после завершения сотрудничества. По словам Кравчука, он касался авторских прав на совместно созданные песни и другие творческие работы.

Певец подчеркнул, что речь шла не о деньгах или финансовых претензиях, а о том, кому принадлежат права на результаты их совместной работы. «Потому что суд, который был между нами, касался авторских прав. О том, что мы написали, что мы сделали. Не о деньгах», — пояснил EL Кравчук. В то же время сейчас ситуация между бывшими коллегами изменилась. По словам артиста, их отношения с Рыбчинским значительно улучшились. Конфликт, который в свое время привел к прекращению сотрудничества и судебному спору, остался в прошлом.

Кравчук также предположил, что при более зрелом подходе к ситуации им, возможно, удалось бы избежать части недоразумений. Теперь певец смотрит на эту историю по-другому и не скрывает, что прежние обиды уже не имеют такого значения. О конфликте с бывшим продюсером EL Кравчук

рассказал

в интервью для проекта «Наедине с Гламуром».

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49-летний певец EL Кравчук признался, что хочет стать приемным отцом после окончания войны. По его словам, пока он не предпринимал конкретных шагов, однако считает это важной жизненной целью.

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