Украинская блогерша Симбочка прекратила сотрудничество с Kalush Orchestra примерно через год после присоединения к коллективу. Настоящей причиной её ухода стало отсутствие заработка, ведь сотрудничество осуществлялось на бартерных условиях.

Блогерша рассказала, что присоединилась к группе случайно летом 2025 года.

Во время одного из совместных мероприятий Олег Псюк предложил ей выступить на сцене, а впоследствии пригласил поехать с коллективом в тур. Симбочка согласилась, однако фактически выполняла не роль вокалистки, а занималась популяризацией группы и привлекала внимание аудитории.

По словам блогерши, её участие положительно сказывалось на продаже билетов, но в то же время отнимало почти всё время, которое она могла посвятить собственной работе и развитию. Гонораров за сотрудничество она не получала.

Симбочка отметила, что сейчас Олег Псюк продолжает приглашать её на выступления и в туры, однако она не готова возвращаться к формату, который не приносит ей дохода. При этом, по её словам, музыкант с пониманием относится к возможным отказам.

Источник: интервью Симбочки Василию Тимошенко.

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