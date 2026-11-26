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Українська блогерка Сімбочка завершила співпрацю з Kalush Orchestra приблизно через рік після приєднання до колективу. Справжньою причиною її відходу стала відсутність заробітку, адже співпраця відбувалася на бартерних умовах.

Блогерка розповіла, що приєдналася до гурту випадково влітку 2025 року.

Під час одного зі спільних заходів Олег Псюк запропонував їй виступити на сцені, а згодом запросив поїхати з колективом у тур. Сімбочка погодилася, однак фактично виконувала не роль вокалістки, а займалася популяризацією гурту та привертала увагу аудиторії.

За словами блогерки, її участь позитивно впливала на продаж квитків, але водночас забирала майже весь час, який вона могла присвятити власній роботі та розвитку. Гонорарів за співпрацю вона не отримувала.

Сімбочка зазначила, що нині Олег Псюк продовжує запрошувати її на виступи та в тури, однак вона не готова повертатися до формату, який не приносить їй доходу. При цьому, за її словами, музикант із розумінням ставиться до можливих відмов.

Джерело: інтерв’ю Сімбочки Василю Тимошенку.

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