乌克兰博主西姆博奇卡在加入Kalush Orchestra大约一年后结束了与该乐队的合作。她离队的真正原因是没有收入，因为双方的合作是基于以物易物的条件。

这位博主透露，她是在2025年夏天偶然加入该乐队的。

在一次联合活动中，奥列格·普西乌克邀请她登台表演，随后又邀请她随乐队一起巡演。 西姆博奇卡虽然同意了，但实际上她并非担任主唱，而是负责乐队的宣传推广并吸引观众的注意力。

据这位博主称，她的参与虽然对门票销售产生了积极影响，但同时也占用了她几乎所有本可以用于个人工作和发展的时间。她并未因此次合作获得任何报酬。

西姆博奇卡指出，目前奥列格·普西乌克仍在邀请她参加演出和巡演，但她不愿重返这种无法为她带来收入的合作模式。不过，据她所说，这位音乐人对于她可能的拒绝表现出了理解。

来源：西姆博奇卡接受瓦西里·蒂莫申科的采访。

乌克兰人气博主西姆博奇卡首次坦率地谈到了自己对酒精和违禁药物的依赖。在此期间，她甚至经历过药物过量。 不过，据她本人透露，她已成功戒除毒瘾，目前已不再使用任何违禁物质。

博主西姆博奇卡因宣传赌场而被列入债务人名录。

Instagram因非法宣传赌场而封禁了七个账号，其中包括拥有百万粉丝的知名博主西姆博奇卡。

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