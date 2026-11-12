梅根·斯基恩迪尔在遭遇脑震荡后首次与KATSEYE同台演出

人气乐队KATSEYE的成员梅根·斯基恩迪尔在遭遇脑震荡后首次重返舞台。 在德克萨斯州奥斯汀举行的演唱会上，由于健康原因，她无法完全参与舞蹈编排，因此几乎整个演出都是坐在舞台一侧的椅子上完成的。

这场演唱会于11月10日星期二在得克萨斯州的穆迪中心（Moody Center）举行。此前，由于梅根的伤势，乐队曾被迫推迟了几场演出，但如今KATSEYE的成员们已恢复巡演。

在重返舞台之前，斯基恩迪尔曾向粉丝们预告，自己将无法完成所有的舞蹈环节。 演出视频证实了这一点：当拉拉·拉杰、郑允哲和丹妮拉·阿万齐尼表演编舞时，梅根一直坐在舞台一侧的椅子上。

整场演唱会期间，这位歌手一直戴着太阳镜。这很可能是为了保护她的眼睛免受舞台强光的刺激。

梅根向观众致谢，感谢大家的支持，并谈到了自己的身体状况。

“我很高兴能再次站上这个舞台。非常感谢大家的支持。我现在感觉好多了，”这位艺人说道。

不过，部分KATSEYE乐队的粉丝坚决不赞同这位歌手在康复期间登台演出的决定。粉丝们指出，这种情况更像是种折磨，因为演唱会现场不仅有震耳欲聋的音乐，还使用了大量特效。

这并非梅根的健康问题首次影响乐队的演出活动。8月，由于主唱再次受伤——这次是踝关节受伤——KATSEYE不得不退出Daisy Chain Fields音乐节。

斯基恩迪尔重返舞台之际，乐队阵容也发生了其他变化。目前，KATSEYE的另外两名成员暂时不再随乐队演出。

其中，马农·班纳曼此前曾宣布暂停演艺事业，以专注于自己的心理健康。

乐队主唱索菲亚·拉福尔特扎也因同样的原因暂停了活动。不过，她计划于2027年1月重返乐队。

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