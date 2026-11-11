Філіп Кіркоров потрапив у скандал через п'яну поведінку

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59-річний російський співак Філіп Кіркоров опинився в центрі скандалу після виступу в Тюмені. За словами глядачів, артист ледве тримався на ногах і пропускав цілі рядки у власних піснях.

У мережі припустили, що виконавець міг бути п’яним. Відео з концерту швидко поширилися соцмережами та викликали хвилю критики.

На оприлюднених записах видно, що під час концерту в Тюмені Кіркоров мав труднощі з виконанням пісень. Співак хитався, ледве стояв на ногах і постійно закочував очі.

Глядачам здалося, що артист виглядав не просто втомленим. Його нестійка хода, відсторонений погляд і поведінка на сцені викликали припущення про можливе сп’яніння.

Деякі шанувальники Кіркорова назвали цей виступ найгіршим концертом у своєму житті. У коментарях вони залишали такі відгуки:

«Можу сказати, що це найгірший концерт, на якому я коли-небудь була на даний момент! Дійсно шкода, що людина настільки не поважає свого глядача»;

«Концертом це, звичайно, назвати дуже складно. Я вперше, напевно, хотіла, щоб концерт скоріше закінчився, бо було страшно, що він просто впаде на сцені»;

«Повний провал»;

«Під чим він?»;

«Коли батя на застілля взяв мікрофон»;

«П'яний чи під кайфом».

Сам Філіп Кіркоров прокоментував свій стан і пояснив незвичну поведінку на сцені високою температурою.

За його словами, після концерту медики швидкої допомоги допомогли йому прийти до тями та стати на ноги. Водночас співак запевнив, що вже наступного дня був готовий «показати шоу» глядачам Тюмені, де в нього мав відбутися ще один виступ.

Філіп Кіркоров підтримує політику президента Росії Володимира Путіна. Після початку повномасштабного вторгнення співак неодноразово робив заяви, які демонстрували його українофобську позицію.

Крім того, артист неодноразово виступав в окупованому Криму та відвідував захоплені російськими військами території Донецької області.

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