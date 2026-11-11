59岁的俄罗斯歌手菲利普·基里科罗夫在秋明演出后卷入了一场风波。据观众称，这位歌手几乎站不稳，甚至在演唱自己的歌曲时整段整段地漏唱。

网络上有人推测，这位歌手可能喝醉了。演唱会的视频迅速在社交媒体上传播，引发了一波批评声浪。

从公开的录像中可以看出，在秋明演唱会上，基尔科罗夫在演唱时显得十分吃力。他步履踉跄，几乎站不稳，还不断翻白眼。

观众们觉得，这位艺人看起来不仅仅只是疲惫。他步履蹒跚、目光恍惚以及在舞台上的表现，都让人猜测他可能喝醉了。

一些基尔科罗夫的粉丝称这场演出是他们有生以来最糟糕的演唱会。他们在评论中留下了这样的反馈：

“我可以肯定地说，这是我迄今为止参加过的最糟糕的演唱会！真遗憾，有人竟然如此不尊重自己的观众”；

“这当然很难称得上是一场演唱会。这大概是我第一次希望演唱会快点结束，因为我担心他会在台上直接摔倒”；

“彻底的失败”；

“他到底在嗑什么？”；

“当老爸在酒席上拿起麦克风的时候”；

“是喝醉了还是吸毒了？”

菲利普·基里科夫本人对自己的状况作出回应，并将舞台上的异常表现归因于高烧。

据他所述，演唱会结束后，急救人员帮助他恢复神志并站了起来。与此同时，这位歌手保证，第二天他就已经准备好为秋明市的观众“献上精彩演出”——他原本还将在那里进行另一场演出。

菲利普·基里科夫支持俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的政策。自全面入侵开始以来，这位歌手多次发表言论，彰显其反乌克兰的立场。

此外，这位艺人曾多次在被占领的克里米亚演出，并访问过被俄罗斯军队占领的顿涅茨克州领土。

此前，美国女子网球协会曾爆发一场丑闻，起因是美国排名第二的网球选手杰西卡·佩古拉与其教练关于俄罗斯网球选手米拉·安德烈耶娃的私下谈话被直播出来。

维尔卡·塞尔丘奇的新乌克兰语歌曲《两杯普罗塞克》被另一位艺人未经授权擅自使用。该歌手的团队声明此举属于非法翻唱，并详细说明了事件经过。

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