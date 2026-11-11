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菲利普·基里科夫因醉酒行为卷入丑闻

UA NEWS 11 十一月 2026 13:59
菲利普·基里科夫因醉酒行为卷入丑闻

59岁的俄罗斯歌手菲利普·基里科罗夫在秋明演出后卷入了一场风波。据观众称，这位歌手几乎站不稳，甚至在演唱自己的歌曲时整段整段地漏唱。

网络上有人推测，这位歌手可能喝醉了。演唱会的视频迅速在社交媒体上传播，引发了一波批评声浪。 

从公开的录像中可以看出，在秋明演唱会上，基尔科罗夫在演唱时显得十分吃力。他步履踉跄，几乎站不稳，还不断翻白眼。

观众们觉得，这位艺人看起来不仅仅只是疲惫。他步履蹒跚、目光恍惚以及在舞台上的表现，都让人猜测他可能喝醉了。

一些基尔科罗夫的粉丝称这场演出是他们有生以来最糟糕的演唱会。他们在评论中留下了这样的反馈：

  • “我可以肯定地说，这是我迄今为止参加过的最糟糕的演唱会！真遗憾，有人竟然如此不尊重自己的观众”；
  • “这当然很难称得上是一场演唱会。这大概是我第一次希望演唱会快点结束，因为我担心他会在台上直接摔倒”；
  • “彻底的失败”；
  • “他到底在嗑什么？”；
  • “当老爸在酒席上拿起麦克风的时候”；
  • “是喝醉了还是吸毒了？”

菲利普·基里科夫本人对自己的状况作出回应，并将舞台上的异常表现归因于高烧

据他所述，演唱会结束后，急救人员帮助他恢复神志并站了起来。与此同时，这位歌手保证，第二天他就已经准备好为秋明市的观众“献上精彩演出”——他原本还将在那里进行另一场演出。

菲利普·基里科夫支持俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的政策。自全面入侵开始以来，这位歌手多次发表言论，彰显其反乌克兰的立场。

此外，这位艺人曾多次在被占领的克里米亚演出，并访问过被俄罗斯军队占领的顿涅茨克州领土

此前，美国女子网球协会曾爆发一场丑闻，起因是美国排名第二的网球选手杰西卡·佩古拉与其教练关于俄罗斯网球选手米拉·安德烈耶娃的私下谈话被直播出来。

维尔卡·塞尔丘奇的新乌克兰语歌曲《两杯普罗塞克》被另一位艺人未经授权擅自使用该歌手的团队声明此举属于非法翻唱，并详细说明了事件经过。

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