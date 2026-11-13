马克西姆·加尔金时隔许久首次公开了已长大的儿子哈里

人气主持人马克西姆·加尔金时隔许久首次晒出已长大的儿子哈里。这位13岁的少年身高已几乎与父亲持平。 网友们纷纷注意到两人惊人的相似之处，称哈里简直是这位明星父亲的翻版。

这位艺人的粉丝们纷纷向他和儿子送上赞美，称赞他们长得何其相像。

在公开的照片中，哈里与父亲在家中一同合影。男孩身穿宽松长裤、T恤和毛衣，而马克西姆·加尔金则选择了深色长裤和浅色高领衫。

父子俩的外貌相似之处尤其引起了网友的关注。哈里和这位综艺明星一样，拥有一头卷发。此外，小男孩的身高已经几乎追上了马克西姆。

在评论区，粉丝们留下了不少赞誉：

“你们真帅，而且长得特别像！”；

“哎呀，儿子真帅！愿他幸福！”；

“哈里长得真像个小大人了！真帅！你们和阿拉把孩子养得真好！”；

“加尔金很帅，但儿子长得比他还帅！看着这样优秀的人真让人欣慰！”；

“真是个英俊的大男孩”；

“和爸爸简直一模一样！真是美满的一家！”；

“简直是爸爸的翻版！正长成一个同样帅气的男孩”；

“哇！已经和你一样高了！我还记得他以前那么小呢。”

马克西姆·加尔金和阿拉·普加乔娃于2011年结婚。在俄罗斯发动全面入侵后，这对夫妇带着孩子——哈里和莉莎——离开了俄罗斯。

离境的原因是这位脱口秀主持人公开反对俄罗斯当局的立场。阿拉·普加乔娃支持了丈夫。

起初，一家人搬到了以色列，随后又迁居塞浦路斯。

加尔金在自己的Instagram主页（maxgalkinru）上发布了相关照片。

此前，喜剧演员马克西姆·加尔金曾在社交媒体上发布了一段与77岁的妻子、歌手阿拉·普加乔娃的最新视频，记录了两人共同前往伊斯坦布尔旅行时的画面。 视频中，这位歌手以素颜造型出镜，未使用滤镜或进行数字修图。

乌克兰歌手奥莉娅·波利亚科娃解释了为何对俄罗斯艺人马克西姆·加尔金和阿娅·普加乔娃持积极态度。 她表示，自己评价他人并非基于国籍，而是基于其行为，并认为这对夫妇因反对该政权而放弃在俄罗斯的生活，且支持乌克兰。

值得一提的是，7月25日，歌手阿娅·普加乔娃与综艺明星马克西姆·加尔金出席了在拉脱维亚尤尔马拉举行的Laima Rendezvous Jūrmala国际音乐节开幕式。

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