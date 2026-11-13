Популярный шоумен Максим Галкин впервые за долгое время показал подросшего сына Гарри. 13-летний мальчик уже почти сравнялся с отцом по росту. В сети обратили внимание на их поразительное сходство и назвали Гарри копией звездного папы.

Подписчики шоумена засыпали его и сына комплиментами, отмечая, насколько они похожи друг на друга.

На опубликованных фотографиях Гарри позировал вместе с отцом в их доме. Мальчик был одет в широкие брюки, футболку и кофту, а Максим Галкин выбрал темные брюки и светлый гольф.

Особое внимание пользователей привлекло внешнее сходство отца и сына. У Гарри такие же вьющиеся волосы, как и у шоумена. Кроме того, мальчик уже почти догнал Максима по росту.

В комментариях подписчики оставили немало восторженных отзывов:

«Какие вы красивые и очень похожи!»;

«Ой, какой красавчик, сын! Пусть будет счастлив!»;

«Как повзрослел Гарри! Красавцы! С Аллой вы воспитали достойных детей!»;

«Галкин красив, но сын растёт ещё красивее! Приятно наблюдать за такими достойными людьми!»;

«Какой взрослый красавец»;

«Как же он похож на папу! Красивая семья!»;

«Папина копия! Такой же красавец растёт»;

«Вау! Уже вашего роста! А я его помню таким маленьким».

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. После начала полномасштабного российского вторжения супруги вместе с детьми — Гарри и Лизой — уехали из России.

Причиной отъезда стала публичная позиция шоумена, выступившего против российских властей. Алла Пугачева поддержала мужа.

Сначала семья переехала в Израиль, а затем перебралась на Кипр.

Соответствующие фотографии Галкин опубликовал на своей странице в Instagram (maxgalkinru).

До этого юморист Максим Галкин опубликовал в социальных сетях новое видео со своей 77-летней женой, певицей Аллой Пугачевой, сняв её во время совместного путешествия в Стамбул. На кадрах певица предстала в повседневном образе без использования фильтров и цифровой обработки.

Украинская певица Оля Полякова объяснила, почему положительно относится к российским артистам Максиму Галкину и Алле Пугачевой. Она заявила, что оценивает людей не по национальности, а по их поступкам, и считает, что супруги отказались от жизни в России из-за несогласия с режимом и поддерживают Украину.

Напомним, что певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин 25 июля посетили открытие международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в латвийской Юрмале.

Читай нас в