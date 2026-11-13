Popularny prezenter Maksym Galkin po raz pierwszy od dłuższego czasu pokazał swojego dorosłego syna Harry’ego. 13-letni chłopak jest już prawie tak samo wysoki jak ojciec. W sieci zwrócono uwagę na ich uderzające podobieństwo i nazwano Harry'ego kopią swojego sławnego taty.

Subskrybenci showmana zasypali go i jego syna komplementami, podkreślając, jak bardzo są do siebie podobni.

Na opublikowanych zdjęciach Harry pozował razem z ojcem w ich domu. Chłopiec miał na sobie szerokie spodnie, koszulkę i bluzę, a Maksym Galkin wybrał ciemne spodnie i jasny golf.

Szczególną uwagę użytkowników przyciągnęło zewnętrzne podobieństwo ojca i syna. Harry ma takie same kręcone włosy jak showman. Ponadto chłopiec niemal dorównał już Maksymowi wzrostem.

W komentarzach obserwujący zamieścili wiele pochlebnych opinii:

„Jakże jesteście przystojni i bardzo do siebie podobni!”;

„Och, jaki przystojny syn! Niech będzie szczęśliwy!”;

„Jakże dorósł Harry! Przystojni! Wraz z Allą wychowaliście wspaniałe dzieci!”;

„Galkin jest przystojny, ale jego syn rośnie na jeszcze przystojniejszego! Miło jest obserwować takich wspaniałych ludzi!”;

„Jaki dorosły przystojniak”;

„Jakże jest podobny do taty! Piękna rodzina!”;

„Kopia taty! Dorasta taki sam przystojniak”;

„Wow! Już jest tak wysoki jak ty! A ja pamiętam go jako malucha”.

Maksym Galkin i Alla Pugaczowa pobrali się w 2011 roku. Po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej małżonkowie wraz z dziećmi – Harrym i Lizą – opuścili Rosję.

Powodem wyjazdu było publiczne stanowisko showmana, który wystąpił przeciwko rosyjskim władzom. Alla Pugaczowa poparła męża.

Początkowo rodzina przeniosła się do Izraela, a następnie na Cypr.

Odpowiednie zdjęcia Galkin opublikował na swoim profilu na Instagramie (maxgalkinru).

Wcześniej humorysta Maksym Galkin opublikował w mediach społecznościowych nowe wideo ze swoją 77-letnią żoną, piosenkarką Allą Pugaczową, sfilmowaną podczas wspólnej podróży do Stambułu. Na ujęciach artystka pojawiła się w codziennym stroju, bez użycia filtrów i cyfrowej obróbki.

Ukraińska piosenkarka Olia Poljakowa wyjaśniła, dlaczego pozytywnie odnosi się do rosyjskich artystów Maksyma Galkina i Alli Pugaczowej. Stwierdziła, że ocenia ludzi nie na podstawie narodowości, ale na podstawie ich czynów, i uważa, że małżeństwo to zrezygnowało z życia w Rosji z powodu sprzeciwu wobec reżimu oraz wspiera Ukrainę.

Przypomnijmy, że 25 lipca piosenkarka Alla Pugaczowa i showman Maksym Galkin wzięli udział w otwarciu międzynarodowego festiwalu muzycznego Laima Rendezvous Jūrmala w łotewskiej Jurmali.

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