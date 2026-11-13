Maksym Galkin po raz pierwszy od dłuższego czasu pokazał swojego dorosłego syna Harry’ego
Popularny prezenter Maksym Galkin po raz pierwszy od dłuższego czasu pokazał swojego dorosłego syna Harry’ego. 13-letni chłopak jest już prawie tak samo wysoki jak ojciec. W sieci zwrócono uwagę na ich uderzające podobieństwo i nazwano Harry'ego kopią swojego sławnego taty.
Subskrybenci showmana zasypali go i jego syna komplementami, podkreślając, jak bardzo są do siebie podobni.
Na opublikowanych zdjęciach Harry pozował razem z ojcem w ich domu. Chłopiec miał na sobie szerokie spodnie, koszulkę i bluzę, a Maksym Galkin wybrał ciemne spodnie i jasny golf.
Szczególną uwagę użytkowników przyciągnęło zewnętrzne podobieństwo ojca i syna. Harry ma takie same kręcone włosy jak showman. Ponadto chłopiec niemal dorównał już Maksymowi wzrostem.
W komentarzach obserwujący zamieścili wiele pochlebnych opinii:
- „Jakże jesteście przystojni i bardzo do siebie podobni!”;
- „Och, jaki przystojny syn! Niech będzie szczęśliwy!”;
- „Jakże dorósł Harry! Przystojni! Wraz z Allą wychowaliście wspaniałe dzieci!”;
- „Galkin jest przystojny, ale jego syn rośnie na jeszcze przystojniejszego! Miło jest obserwować takich wspaniałych ludzi!”;
- „Jaki dorosły przystojniak”;
- „Jakże jest podobny do taty! Piękna rodzina!”;
- „Kopia taty! Dorasta taki sam przystojniak”;
- „Wow! Już jest tak wysoki jak ty! A ja pamiętam go jako malucha”.
Maksym Galkin i Alla Pugaczowa pobrali się w 2011 roku. Po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej małżonkowie wraz z dziećmi – Harrym i Lizą – opuścili Rosję.
Powodem wyjazdu było publiczne stanowisko showmana, który wystąpił przeciwko rosyjskim władzom. Alla Pugaczowa poparła męża.
Początkowo rodzina przeniosła się do Izraela, a następnie na Cypr.
Odpowiednie zdjęcia Galkin opublikował na swoim profilu na Instagramie (maxgalkinru).
Wcześniej humorysta Maksym Galkin opublikował w mediach społecznościowych nowe wideo ze swoją 77-letnią żoną, piosenkarką Allą Pugaczową, sfilmowaną podczas wspólnej podróży do Stambułu. Na ujęciach artystka pojawiła się w codziennym stroju, bez użycia filtrów i cyfrowej obróbki.
Ukraińska piosenkarka Olia Poljakowa wyjaśniła, dlaczego pozytywnie odnosi się do rosyjskich artystów Maksyma Galkina i Alli Pugaczowej. Stwierdziła, że ocenia ludzi nie na podstawie narodowości, ale na podstawie ich czynów, i uważa, że małżeństwo to zrezygnowało z życia w Rosji z powodu sprzeciwu wobec reżimu oraz wspiera Ukrainę.
Przypomnijmy, że 25 lipca piosenkarka Alla Pugaczowa i showman Maksym Galkin wzięli udział w otwarciu międzynarodowego festiwalu muzycznego Laima Rendezvous Jūrmala w łotewskiej Jurmali.