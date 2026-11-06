Тенісистка Джесіка Пегула потрапила в скандал через прослуховування

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У Жіночій тенісній асоціації вибухнув скандал після потрапляння в прямий ефір приватної розмови другої ракетки США Джесіки Пегули зі своїм тренером щодо російської тенісистки Міри Андрєєвої.

Під час тренування, яке транслювалося із ввімкненими мікрофонами, американська спортсменка назвала росіянку «дівкою», яку потрібно «поставити на місце», а також висловила розчарування роботою її тренерки Кончіти Мартінес за заохочення неналежної поведінки підопічної.

Водночас Пегула позитивно оцінила ігрові якості та техніку Андрєєвої, порівнявши її рухливість і подачу з даними Коко Гауфф, проте відзначила слабшу психологічну стійкість. У WTA вибачилися перед тенісистками за відсутність попередження про працюючі мікрофони, видалили записи тренувань з YouTube та запевнили, що надалі під час трансляцій тренувальних сесій звук буде вимкнено.

Джерело: BBC.

У Гонконзі Жіноча тенісна асоціація заявила, що захист тенісисток від онлайн-погроз і образ є одним із її ключових пріоритетів. Заява пролунала на тлі образливих повідомлень, які отримали американка Софія Кенін, а також британські тенісистки Кеті Бултер і Джоді Баррідж.

Менш ніж за тиждень до старту WTA Finals в Індіан-Веллсі WTA опублікувала оновлений рейтинг. Польська тенісистка Іга Свьонтек опустилася на дев’яте місце, пропустивши вперед чешку Лінду Носкову.

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