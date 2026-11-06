Вісім країн відмовилися грати проти збірних Росії

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Вісім європейських країн заявили про відмову проводити матчі проти російських національних збірних. Крім того, Канада не допустить команду Росії до участі в молодіжному чемпіонаті світу з хокею 2027 року.

«Вісім країн – Чехія, Фінляндія, Данія, Швеція, Франція, Австрія, Норвегія, Латвія – вже заявили про відмову від матчів проти російських збірних. Канада, яка прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, заявила, що не допустить російську збірну до участі в турнірі», – йдеться в повідомленні.

За словами Матвія Бідного, Міністерство молоді та спорту України продовжить роботу з міжнародними партнерами, щоб домагатися підтримки відповідної позиції.

До цієї роботи долучені Міністерство закордонних справ України, Національний олімпійський комітет України та національні спортивні федерації.

Міністр наголосив, що українська позиція ґрунтується на принципах справедливості, міжнародного права та спільних цінностях.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

До цього ми повідомляли, що збірні Норвегії, Данії, Швеції, Латвії та Чехії не гратимуть проти Росії на чоловічому чемпіонаті світу з хокею 2027 року в Німеччині. Національні федерації пояснили рішення міркуваннями безпеки спортсменів і тренерів, а також геополітичною напруженістю.

Збірна Фінляндії з хокею не гратиме проти збірної Російської Федерації — держави-агресора, доки триває її агресивна війна проти України. Про це заявив голова Федерації хокею Фінляндії Гейккі Гіетанен.

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