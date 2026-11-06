Лідера Динамо дискваліфікували на три матчі перед грою з Шахтарем
Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко отримав триматчеву дискваліфікацію та один матч умовно за рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.
Причиною покарання стало пряме вилучення гравця за грубу гру проти суперника в матчі минулого туру Прем'єр-ліги проти криворізького «Кривбасу».
Крім того, Контрольно-дисциплінарний комітет оголосив рішення щодо нападника «біло-синіх» Едуардо Герреро, якого дискваліфікували на два поєдинки за червону картку, отриману після завершення матчу 1/8 фіналу Кубка України проти донецького «Шахтаря». Панамський форвард вже пропустив гру проти «Кривбасу» і не зможе допомогти столичній команді у поєдинку Прем'єр-ліги проти «Шахтаря» 8 листопада.
Про це повідомляє «Главком».
Динамо перемогло Кривбас у матчі, який переривали через повітряну тривогу.
До цього Ярмоленко зрівнявся з Шацьких і за крок від рекорду чемпіонатів України.
Раніше лідер Динамо Андрій Ярмоленко здобув диплом УЄФА.
Перед цим Ярмоленко повернувся до старту збірної України.