Лідера Динамо дискваліфікували на три матчі перед грою з Шахтарем

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Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко отримав триматчеву дискваліфікацію та один матч умовно за рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Причиною покарання стало пряме вилучення гравця за грубу гру проти суперника в матчі минулого туру Прем'єр-ліги проти криворізького «Кривбасу».

Крім того, Контрольно-дисциплінарний комітет оголосив рішення щодо нападника «біло-синіх» Едуардо Герреро, якого дискваліфікували на два поєдинки за червону картку, отриману після завершення матчу 1/8 фіналу Кубка України проти донецького «Шахтаря». Панамський форвард вже пропустив гру проти «Кривбасу» і не зможе допомогти столичній команді у поєдинку Прем'єр-ліги проти «Шахтаря» 8 листопада.

Про це повідомляє «Главком».

Динамо перемогло Кривбас у матчі, який переривали через повітряну тривогу.

До цього Ярмоленко зрівнявся з Шацьких і за крок від рекорду чемпіонатів України.

Раніше лідер Динамо Андрій Ярмоленко здобув диплом УЄФА.

Перед цим Ярмоленко повернувся до старту збірної України.

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