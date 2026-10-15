Лідер Динамо Андрій Ярмоленко здобув диплом УЄФА
Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко успішно завершив навчальну програму з футбольного менеджменту в Академії УЄФА та отримав відповідний сертифікат. Освітня платформа пропонує спеціалізовані курси з управління, організації спортивних змагань та адміністративної діяльності у футболі.
Про успішне завершення навчання 36-річний ветеран українського футболу повідомив у своїх соцмережах, зазначивши, що це важливий крок для його подальшого професійного розвитку. У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 10 матчів у всіх турнірах за столичний клуб та відзначився одним забитим м'ячем.
Чиний контракт гравця з «Динамо» розрахований до літа 2027 року. Після завершення ігрової кар'єри футболіст планує обійняти посаду спортивного директора київського клубу.
Джерело: Instagram Андрія Ярмоленка.
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