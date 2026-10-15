Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил диплом УЕФА

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко успешно завершил учебную программу по футбольному менеджменту в Академии УЕФА и получил соответствующий сертификат. Образовательная платформа предлагает специализированные курсы по управлению, организации спортивных соревнований и административной деятельности в футболе.

Об успешном завершении обучения 36-летний ветеран украинского футбола сообщил в своих соцсетях, отметив, что это важный шаг для его дальнейшего профессионального развития. В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 10 матчей во всех турнирах за столичный клуб и отличился одним забитым мячом.

Действующий контракт игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. После завершения игровой карьеры футболист планирует занять должность спортивного директора киевского клуба.

Источник: Instagram Андрея Ярмоленко.

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