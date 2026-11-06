Лидер «Динамо» был дисквалифицирован на три матча перед игрой с «Шахтером»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко получил дисквалификацию на три матча и один матч условно по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской футбольной ассоциации.

Причиной наказания стало прямое удаление игрока за грубую игру против соперника в матче прошлого тура Премьер-лиги против криворожского «Кривбасса».

Кроме того, Контрольно-дисциплинарный комитет объявил решение в отношении нападающего «бело-синих» Эдуардо Герреро, которого дисквалифицировали на два матча за красную карточку, полученную после завершения матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера». Панамский нападающий уже пропустил игру против «Кривбасса» и не сможет помочь столичной команде в матче Премьер-лиги против «Шахтера» 8 ноября.

Об этом сообщает «Главком».

«Динамо» победило «Кривбасс» в матче, который прерывали из-за воздушной тревоги.

До этого Ярмоленко сравнялся с Шацких и находится в одном шаге от рекорда чемпионатов Украины.

Ранее лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил диплом УЕФА.

До этого Ярмоленко вернулся в стартовый состав сборной Украины.

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