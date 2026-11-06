Lider Dynamo został zawieszony na trzy mecze przed spotkaniem z Szachtarem

Skrzydłowy kijowskiego „Dynamo” Andrij Jarmolenko otrzymał trzy mecze zawieszenia oraz jeden mecz warunkowy na mocy decyzji Komisji Kontroli i Dyscypliny Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej.

Przyczyną kary było bezpośrednie wykluczenie zawodnika z boiska za brutalną grę wobec przeciwnika w meczu ostatniej kolejki Premier Ligi przeciwko „Kryvbasowi” z Krywego Rogu.

Ponadto Komisja Kontrolno-Dyscyplinarna ogłosiła decyzję w sprawie napastnika „biało-niebieskich” Eduardo Guerrero, który został zdyskwalifikowany na dwa mecze za czerwoną kartkę otrzymaną po zakończeniu meczu 1/8 finału Pucharu Ukrainy przeciwko „Szachtarowi” z Doniecka. Panamski napastnik opuścił już mecz z „Kryvbasem” i nie będzie mógł pomóc stołecznej drużynie w spotkaniu Premier Ligi z „Szachtarem” 8 listopada.

Informację tę podaje serwis „Glavkom”.

Dynamo pokonało Kryvbas w meczu, który został przerwany z powodu alarmu powietrznego.

Wcześniej Jarmolenko zrównał się z Shatskikh i jest o krok od rekordu mistrzostw Ukrainy.

Wcześniej lider Dynamo, Andrij Jarmolenko, uzyskał dyplom UEFA.

Wcześniej Jarmolenko powrócił do składu reprezentacji Ukrainy.

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