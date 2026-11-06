Восемь стран отказались играть против сборных России

Восемь европейских стран заявили об отказе проводить матчи против российских национальных сборных. Кроме того, Канада не допустит сборную России к участию в юношеском чемпионате мира по хоккею 2027 года.

«Восемь стран — Чехия, Финляндия, Дания, Швеция, Франция, Австрия, Норвегия, Латвия — уже заявили об отказе от матчей против российских сборных. Канада, которая будет принимать юношеский чемпионат мира по хоккею-2027, заявила, что не допустит российскую сборную к участию в турнире», — говорится в сообщении.

По словам Матвея Бедного, Министерство молодежи и спорта Украины продолжит работу с международными партнерами, чтобы добиться поддержки соответствующей позиции.

К этой работе привлечены Министерство иностранных дел Украины, Национальный олимпийский комитет Украины и национальные спортивные федерации.

Министр подчеркнул, что позиция Украины основана на принципах справедливости, международного права и общих ценностях.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Ранее мы сообщали, что сборные Норвегии, Дании, Швеции, Латвии и Чехии не будут играть против России на мужском чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии. Национальные федерации объяснили своё решение соображениями безопасности спортсменов и тренеров, а также геополитической напряжённостью.

Сборная Финляндии по хоккею не будет играть против сборной Российской Федерации — государства-агрессора, пока продолжается её агрессивная война против Украины. Об этом заявил председатель Федерации хоккея Финляндии Хейкки Гиетанен.

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