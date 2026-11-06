Теннисистка Джессика Пегула оказалась в центре скандала из-за прослушивания

В Женской теннисной ассоциации разразился скандал после того, как в прямой эфир попал частный разговор второй ракетки США Джессики Пегулы со своим тренером о российской теннисистке Мире Андреевой.

Во время тренировки, которая транслировалась с включенными микрофонами, американская спортсменка назвала россиянку «девкой», которую нужно «поставить на место», а также выразила разочарование работой её тренерши Кончиты Мартинес за поощрение неподобающего поведения подопечной.

В то же время Пегула положительно оценила игровые качества и технику Андреевой, сравнив её подвижность и подачу с показателями Коко Гауфф, однако отметила более слабую психологическую устойчивость. В WTA извинились перед теннисистками за отсутствие предупреждения о работающих микрофонах, удалили записи тренировок с YouTube и заверили, что в дальнейшем во время трансляций тренировочных сессий звук будет отключен.

Источник: BBC.

В Гонконге Женская теннисная ассоциация заявила, что защита теннисисток от онлайн-угроз и оскорблений является одним из её ключевых приоритетов. Заявление прозвучало на фоне оскорбительных сообщений, которые получили американка София Кенин, а также британские теннисистки Кэти Бултер и Джоди Барридж.

Менее чем за неделю до старта WTA Finals в Индиан-Уэллсе WTA опубликовала обновленный рейтинг. Польская теннисистка Ига Свёнтек опустилась на девятое место, уступив чешке Линде Носковой.

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