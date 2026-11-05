На 49-м году жизни скончался бывший игрок львовских «Карпат» Эдвард Аньямке

В возрасте 49 лет внезапно скончался бывший футболист львовских «Карпат» Эдвард Аньямке. Нигерийский игрок был вторым африканским легионером в истории клуба.

Что известно об Эдварде Аньямке



Нигерийский футболист выступал за «Карпаты» с 2001 по 2004 год. За 3 сезона в составе «зелено-белых» африканец провел 58 матчей, в которых забил 4 гола. Он является вторым лучшим бомбардиром из Африки в истории галицкого клуба.



«Вечная память, Эдвард», — написали в пресс-службе «Карпат».

Аньямке перешел в «Карпаты» из молдавского «Шерифа». За его трансфер львовяне заплатили примерно 500 тысяч долларов. Адаптироваться как следует в галицком клубе ему не удалось. В частности, и из-за того, что он оказался малорезультативным, хотя отличался неплохой скоростью и физическими данными.



Следует отметить, что из-за этого нигериец не всегда был именно в первой команде «Карпат». В его активе есть выступления за «Карпаты-2», где он провел 13 матчей, а также за команду «Галичина-Карпаты», где он даже забил 1 гол в 7 матчах. В 2004 году «львы» отпустили футболиста в качестве свободного агента.

Аньямке отправился на просмотр в шведскую Ландскруну, однако закрепиться там не смог. В итоге свою карьеру он продолжил в Финляндии в клубе «КуПС». Затем играл ещё за ряд финских клубов и продолжил жить там даже после завершения карьеры.



Эдвард был женат на своей соотечественнице. В 2001 году она родила футболисту дочь, именно тогда, когда тот выступал в чемпионате Украины.



Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба. Причину смерти своего бывшего игрока в «Карпатах» не сообщили.



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