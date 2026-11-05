Российских лучников вновь допустят к участию в европейских соревнованиях с 2027 года

Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe, WAE) с 1 января 2027 года отменит ограничения в отношении Российской федерации стрельбы из лука, её спортсменов, команд и официальных представителей.

Об этом решении объявили после заседания исполнительного совета федерации, которое состоялось в конце октября.

В заявлении WAE подчеркнули, что допуск российских спортсменов к соревнованиям не должен противоречить законодательству и требованиям стран, которые будут принимать турниры под эгидой организации.

В то же время в федерации заявили, что продолжают поддерживать украинское сообщество лучников и всех, кто пострадал от продолжающейся войны.