Российских лучников вновь допустят к участию в европейских соревнованиях с 2027 года
Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe, WAE) с 1 января 2027 года отменит ограничения в отношении Российской федерации стрельбы из лука, её спортсменов, команд и официальных представителей.
Об этом решении объявили после заседания исполнительного совета федерации, которое состоялось в конце октября.
В заявлении WAE подчеркнули, что допуск российских спортсменов к соревнованиям не должен противоречить законодательству и требованиям стран, которые будут принимать турниры под эгидой организации.
В то же время в федерации заявили, что продолжают поддерживать украинское сообщество лучников и всех, кто пострадал от продолжающейся войны.
Об этом сообщает World Archery Europe.
Международная федерация фехтования, допустившая представителей России и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом, сначала решила дисквалифицировать украинку. Но под давлением международного сообщества отказалась от этого.
Напомним, что президент Союза ММА РФ пожаловался на украинцев из-за отказа от рукопожатий.
Российского олимпийца Большунова не допустили к международным соревнованиям.