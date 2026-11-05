«Комо» разгромил RC Lens 9:1 в Лиге чемпионов — Interia Sport

Во Франции RC Lens потерпел поражение от итальянского «Комо» со счётом 1:9 в матче Лиги чемпионов. Польский вингер хозяев Михал Скорось вышел в стартовом составе, но был заменён сразу после первого тайма, когда его команда уже уступала 0:3.

Девять голов «Комо»

Как сообщает Interia Sport, за «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас, отличились Анастасиос Дувикас, Нико Пас, Лукас Да Кунья, Марк Оливер Кемпф, Маттиа Либерали, Мартин Батурина и 18-летний Маттео Папаччоли. Единственный гол RC Lens забил Рубен Агилар.

В двух предыдущих матчах Скорось в общей сложности провёл на поле пять минут. В игре против «Комо» польский футболист действовал на правом фланге.

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Оценки французских СМИ

Foot Mercato поставил Скоросю оценку 2, указав на его позиционные ошибки и действия в эпизоде со вторым голом соперника. Maxifoot также оценил выступление поляка в 2 балла: издание отметило, что он запоздал с возвращением в оборону во время первого гола и потерял Валле в эпизоде со вторым мячом.

Goal.com оценил игру Скорося на 5, отметив, что до перерыва он допустил одну ошибку, когда не успел за Валле. Homme du Match поставил футболисту 3 балла и назвал его выступление слабым и малозаметным.

После этого матча у RC Lens 3 очка и 33-е место в турнирной таблице. В фазе лиги команде ещё предстоит сыграть с «РБ Лейпциг», «Будё-Глимтом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

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