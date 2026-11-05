Como rozgromiło RC Lens 9:1 w Lidze Mistrzów — Interia Sport

We Francji RC Lens poniosło porażkę 1:9 z włoskim Como w meczu Ligi Mistrzów. Polski skrzydłowy gospodarzy Michał Skóraś wyszedł w podstawowym składzie, ale został zmieniony zaraz po pierwszej połowie, gdy jego zespół przegrywał już 0:3.

Dziewięć goli Como

Jak informuje Interia Sport, dla Como, trenowanego przez Cesca Fàbregasa, trafiali Anastasios Douvikas, Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina oraz 18-letni Matteo Papaccioli. Jedynego gola dla RC Lens zdobył Ruben Aguilar.

W dwóch poprzednich meczach Skóraś spędził na boisku łącznie pięć minut. W spotkaniu z Como polski piłkarz grał na prawym skrzydle.

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Oceny francuskich mediów

Foot Mercato wystawił Skórasiowi ocenę 2, wskazując na jego błędy w ustawieniu oraz zachowanie przy drugiej bramce rywali. Maxifoot również ocenił występ Polaka na 2 punkty, zaznaczając, że spóźnił się z powrotem do obrony przy pierwszym golu i zgubił Valle przy drugiej bramce.

Goal.com ocenił grę Skórasia na 5, zauważając, że przed przerwą popełnił jeden błąd, gdy nie nadążył za Valle. Homme du Match przyznał piłkarzowi 3 punkty i nazwał jego występ słabym oraz mało widocznym.

Po tym meczu RC Lens ma 3 punkty i zajmuje 33. miejsce w tabeli. W fazie ligowej zespół ma jeszcze zagrać z RB Lipsk, Bodø/Glimt, Manchesterem City i Liverpoolem.

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