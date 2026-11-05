Wasil Łomaczenko podpisał nowy kontrakt i przygotowuje się do powrotu do boksu zawodowego

38-letni ukraiński bokser Wasyl Łomaczenko oficjalnie wraca do ringu. Amerykańska firma promotorska Top Rank ogłosiła podpisanie z nim nowej wieloletniej umowy.

Kolejne walki sportowiec będzie stoczył we współpracy ze swoją własną firmą promotorską Loma Power Promotions.

Powrót na ring zaplanowano na początek 2027 roku. Wstępną datą walki jest 13 lutego, a prawdopodobnym przeciwnikiem – niepokonany Filipińczyk Charlie Suarez.

Ostatni raz Łomaczenko walczył w maju 2024 roku, kiedy pokonał George’a Kambosos i zdobył tytuł IBF. Obecnie bokser mieszka i trenuje w Puerto Rico.

Źródło: Ring Magazine

Ukraiński bokser Wasyl Łomaczenko zgodził się stoczyć pojedynek z amerykańskim mistrzem świata w 2027 roku. Z dostępnych informacji wynika, że Amerykanin zaproponował Ukraińcowi spotkanie na ringu, po czym bokserzy uścisnęli sobie dłonie. W przekazanej informacji nie podano nazwisk rywali ani innych szczegółów dotyczących przyszłej walki.

28 lipca ukraiński bokser Wasyl Łomaczenko opublikował na swoim profilu na Facebooku życzenia z okazji Dnia Chrztu Rusi Kijowskiej.

Bokser Wasyl Łomaczenko zamierza wznowić karierę zawodową i stoczyć kolejną walkę już tej jesieni.

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