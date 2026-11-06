Bułgarski ciężarowiec Bożydar Andriejew został zdyskwalifikowany na cztery lata za doping

Brązowy medalista igrzysk olimpijskich w 2024 roku w podnoszeniu ciężarów, Bułgar Bożydar Andriejew, został zdyskwalifikowany na cztery lata za naruszenie przepisów antydopingowych. W jego organizmie wykryto metabolit mestrolonu – substancji zabronionej, której stosowanie stanowi naruszenie przepisów antydopingowych.

W organizmie Andriejewa wykryto metabolit mestosteronu.

29-letni Andriejew jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata z 2019 roku. Dwukrotnie zwyciężył również w Mistrzostwach Europy (w latach 2019 i 2024). Brązowy medal z igrzysk olimpijskich w 2024 roku stał się największym sukcesem w karierze Andriejewa.

Informację tę podano z powołaniem się na biuro prasowe Międzynarodowej Agencji Antydopingowej (ITA).

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