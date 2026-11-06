Болгарский тяжелоатлет Божидар Андреев получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Бронзового призера Олимпийских игр 2024 года по тяжелой атлетике, болгарина Божидара Андреева, дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме обнаружили метаболит местеролона — запрещенного вещества, использование которого является нарушением антидопинговых требований.

В организме Андреева обнаружили метаболит местеролона.

29-летний Андреев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Он также дважды побеждал на чемпионатах Европы (2019, 2024 годы). Бронза Олимпиады-2024 стала главным достижением в карьере Андреева.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по допинг-контролю (ITA).

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