Prawnicy amerykańskiego koszykarza LeBrona Jamesa zwrócili się do twórców serwisu zakładów sportowych Bron AI z oficjalnym żądaniem zaprzestania wykorzystywania jego nazwiska i wizerunku w materiałach reklamowych.

Powodem tego zwrotu była reklama, w której wykorzystano postać stworzoną przez sztuczną inteligencję, przypominającą 41-letniego skrzydłowego drużyny „Filadelfii” i czterokrotnego mistrza NBA.

Bohater filmu miał na sobie koszulkę do koszykówki z numerem 23 i napisem „Bron”. Ponadto jego głos przypominał głos LeBrona Jamesa.

W piśmie skierowanym do firmy PlayVision Inc prawnicy Jamesa postawili kilka żądań. W szczególności wezwali do zaprzestania wykorzystywania imienia, pseudonimu i wizerunku sportowca, usunięcia spotu reklamowego oraz poinformowania użytkowników aplikacji na piśmie, że koszykarz nie ma żadnego związku z serwisem Bron AI.

Adwokaci podkreślili, że sytuacja jest szczególnie poważna, ponieważ po obejrzeniu reklamy widzowie mogą odnieść wrażenie, jakby LeBron James obstawiał mecze koszykówki.

Takie działania byłyby sprzeczne z przepisami Narodowej Ligi Koszykówki (NBA).

Po interwencji prawników reklama została usunięta z mediów społecznościowych.

Informuje o tym serwis Front Office Sports.

Trump wydaje się bardziej zaniepokojony tym, że LeBron James „okazuje brak szacunku dla naszych sił zbrojnych”, poruszając rękami podczas hymnu narodowego, niż dziesiątkami nieprzygotowanych, rannych i poległych amerykańskich żołnierzy, których naraził na niebezpieczeństwo, gdy pochopnie zaatakował Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) 22 października 2026

Przypomnijmy, że LeBron James przegrał swój debiut w barwach 76ers.

„Philadelphia 76ers” pokonali aktualnych mistrzów NBA, „New York Knicks”, wynikiem 106:100 w Nowym Jorku w USA w meczu otwierającym sezon. Był to debiut 41-letniego LeBrona Jamesa w barwach drużyny z Filadelfii, który zdobył 14 punktów i zaliczył siedem asyst.

Prezydent USA Donald Trump oskarżył koszykarza z drużyny „Philadelphia 76ers” LeBrona Jamesa w braku szacunku wobec Stanów Zjednoczonych po opublikowaniu nagrania z odśpiewaniem hymnu narodowego przed rozpoczęciem sezonu NBA w Nowym Jorku.

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