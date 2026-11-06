勒布朗·詹姆斯要求将他的形象从Bron AI博彩服务的广告中移除

美国篮球运动员勒布朗·詹姆斯的律师已致函体育博彩服务平台Bron AI的开发者，正式要求其停止在广告材料中使用詹姆斯的姓名和肖像。

此次交涉的起因是一则广告视频，其中出现了一个由人工智能生成的角色，其形象酷似这位41岁的“费城”队前锋、四届NBA总冠军得主。

视频中的角色身穿印有“Bron”字样、背号为23号的篮球球衣。此外，他的声音也与勒布朗·詹姆斯极为相似。

在致PlayVision Inc公司的信函中，詹姆斯的律师提出了多项要求。 具体而言，他们要求停止使用该运动员的姓名、昵称和外貌特征，删除该广告视频，并以书面形式通知应用程序用户，该篮球运动员与Bron AI服务毫无关联。

律师们强调，这一情况尤为严重，因为观众观看广告后可能会产生勒布朗·詹姆斯正在对篮球比赛进行投注的印象。

此类行为将违反美国国家篮球协会（NBA）的规定。

在律师提出抗议后，该广告帖子已被从社交媒体上删除。

据Front Office Sports报道。

值得一提的是，勒布朗·詹姆斯在为76人队首秀时遭遇失利。

在美國紐約舉行的新賽季揭幕戰中，「費城76人隊」以106比100戰勝了現任NBA冠軍「紐約尼克斯隊」。 这是41岁的勒布朗·詹姆斯代表费城球队的首秀，他本场得到14分并送出7次助攻。

美国总统唐纳德·特朗普指责勒布朗·詹姆斯效力的 “费城76人队”球员勒布朗·詹姆斯在纽约举行的NBA新赛季揭幕战上演唱国歌的视频曝光后，指责其对美国不敬。

关注我们在