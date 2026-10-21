Баскетболіст Леброн Джеймс дебютував перемогою над чемпіонами НБА — The Express Tribune

«Філадельфія Севенті Сіксерс» обіграла чинних чемпіонів НБА «Нью-Йорк Нікс» із рахунком 106:100 у Нью-Йорку, США, в матчі-відкритті сезону. Гра стала дебютною за філадельфійську команду для 41-річного Леброна Джеймса, який набрав 14 очок і віддав сім передач. Про це повідомляє The Express Tribune.

Дебют Джеймса у Філадельфії

Джеймс проводить рекордний 24-й сезон у НБА та виступає вже за четверту команду в кар’єрі. Він узяв участь у семи з 28 результативних передач «Севенті Сіксерс». Найрезультативнішим гравцем матчу став його партнер Тайріз Максі, який здобув 28 очок.

Джейлен Браун набрав 19 очок, зробив вісім підбирань і шість передач. Центровий Джоел Ембіїд оформив дабл-дабл — 13 очок та 11 підбирань. У складі «Нікс» Джейлен Брансон набрав 21 очко, а Карл-Ентоні Таунс додав 19 очок і 12 підбирань.

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Матч після церемонії чемпіонів

Перед грою на «Медісон-сквер-гарден» «Нікс» підняли під стелю арени банер за третій чемпіонський титул клубу та отримали чемпіонські персні. Минулого сезону команда перервала 53-річну серію без титулів, перемігши «Сан-Антоніо Сперс» у фіналі НБА.

Ньюйоркці тричі збільшували перевагу до 10 очок у другій чверті, але до великої перерви «Філадельфія» скоротила відставання до чотирьох пунктів. На початку третьої чверті Джеймс вивів гостей уперед — 64:63. Надалі команди кілька разів змінювалися лідерством, однак «Севенті Сіксерс» втримали перевагу, попри те що «Нікс» наприкінці четвертої чверті скоротили різницю до одного очка.

В іншому матчі стартового ігрового дня «Детройт Пістонс» відіграли відставання у 22 очки та перемогли «Бостон Селтікс» — 121:113. Кейд Каннінгем і Джейлен Дюрен набрали по 22 очки, а Данкан Робінсон здобув 15 зі своїх 21 очка в заключній чверті. Пол Джордж у дебюті за «Бостон» набрав 38 очок.

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