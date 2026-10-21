Гольфіст Луї Остгейзен залишив LIV Golf — BBC Sport

Південноафриканський гольфіст Луї Остгейзен, переможець The Open 2010 року, оголосив про вихід із LIV Golf. 44-річний спортсмен, який приєднався до ліги у 2022 році та був капітаном команди Southern Guards GC, планує повернутися до DP World Tour у 2027 році, повідомляє BBC Sport.

Рішення гольфіста

Остгейзен назвав відхід із LIV Golf найскладнішим рішенням у своїй кар'єрі. У дописі в соціальних мережах він зазначив, що перехід із традиційного гольфу до LIV Golf і Southern Guards GC п'ять років тому був одним із найкращих рішень у його житті.

Гольфіст також заявив, що підтримує командний формат у гольфі. Водночас він хоче самостійно контролювати графік виступів, аби ще кілька років зберігати конкурентний рівень гри. Остгейзен пояснив, що розклад LIV 2.0 було б складно поєднувати з його планами.

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Остгейзен став ще одним відомим гольфістом, який оголосив про вихід із ліги. Раніше про це заявили Томас Пітерс, Серхіо Гарсія, Абрахам Ансер, Давід Пуїг та Адріан Меронк. Минулого тижня дворазовий переможець мейджорів Джон Рам уклав угоду про припинення співпраці з LIV Golf і, за даними BBC Sport, відмовився від приблизно 75 млн фунтів стерлінгів, які ліга мала йому виплатити.

Становище LIV Golf

У вересні LIV Golf подала заяву про захист від банкрутства за процедурою Chapter 11 у США після того, як Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії відкликав багатомільярдну підтримку. Ліга також отримала можливість залучити до 300 млн доларів фінансування від BC Partners Credit, щоб спробувати продовжити роботу в сезоні 2027 року.

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