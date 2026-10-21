Południowoafrykański golfista Louis Oosthuizen, zwycięzca The Open w 2010 roku, ogłosił odejście z LIV Golf. 44-letni sportowiec, który dołączył do ligi w 2022 roku i był kapitanem zespołu Southern Guards GC, planuje wrócić do DP World Tour w 2027 roku, podaje BBC Sport.

Decyzja golfisty

Oosthuizen nazwał odejście z LIV Golf najtrudniejszą decyzją w swojej karierze. W poście w mediach społecznościowych zaznaczył, że przejście z tradycyjnego golfa do LIV Golf i Southern Guards GC pięć lat temu było jedną z najlepszych decyzji w jego życiu.

Golfista oświadczył również, że popiera drużynowy format golfa. Jednocześnie chce samodzielnie kontrolować harmonogram występów, aby przez kilka kolejnych lat utrzymać konkurencyjny poziom gry. Oosthuizen wyjaśnił, że harmonogram LIV 2.0 trudno byłoby połączyć z jego planami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oosthuizen został kolejnym znanym golfistą, który ogłosił odejście z ligi. Wcześniej poinformowali o tym Thomas Pieters, Sergio Garcia, Abraham Ancer, David Puig i Adrian Meronk. W ubiegłym tygodniu dwukrotny zwycięzca turniejów major Jon Rahm zawarł porozumienie o zakończeniu współpracy z LIV Golf i, według BBC Sport, zrezygnował z około 75 mln funtów szterlingów, które liga miała mu wypłacić.

Sytuacja LIV Golf

We wrześniu LIV Golf złożyła w USA wniosek o ochronę przed bankructwem w trybie Chapter 11 po tym, jak Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej wycofał wielomiliardowe wsparcie. Liga otrzymała również możliwość pozyskania do 300 mln dolarów finansowania od BC Partners Credit, aby spróbować kontynuować działalność w sezonie 2027.

Czytaj nas na