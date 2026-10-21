Южноафриканский гольфист Луи Остхёйзен, победитель The Open 2010 года, объявил об уходе из LIV Golf. 44-летний спортсмен, присоединившийся к лиге в 2022 году и являвшийся капитаном команды Southern Guards GC, планирует вернуться в DP World Tour в 2027 году, сообщает BBC Sport.

Решение гольфиста

Остхёйзен назвал уход из LIV Golf самым сложным решением в своей карьере. В публикации в социальных сетях он отметил, что переход из традиционного гольфа в LIV Golf и Southern Guards GC пять лет назад был одним из лучших решений в его жизни.

Гольфист также заявил, что поддерживает командный формат в гольфе. В то же время он хочет самостоятельно контролировать график выступлений, чтобы ещё несколько лет сохранять конкурентный уровень игры. Остхёйзен объяснил, что расписание LIV 2.0 было бы трудно совместить с его планами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Остхёйзен стал ещё одним известным гольфистом, объявившим об уходе из лиги. Ранее об этом заявили Томас Питерс, Серхио Гарсия, Абрахам Ансер, Давид Пуиг и Адриан Меронк. На прошлой неделе двукратный победитель мейджоров Джон Рам заключил соглашение о прекращении сотрудничества с LIV Golf и, по данным BBC Sport, отказался примерно от 75 млн фунтов стерлингов, которые лига должна была ему выплатить.

Положение LIV Golf

В сентябре LIV Golf подала заявление о защите от банкротства по процедуре Chapter 11 в США после того, как Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии отозвал многомиллиардную поддержку. Лига также получила возможность привлечь до 300 млн долларов финансирования от BC Partners Credit, чтобы попытаться продолжить работу в сезоне 2027 года.

Читай нас в