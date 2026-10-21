南非高尔夫球手路易斯·乌修仁（Louis Oosthuizen）是2010年英国公开赛冠军，他宣布离开LIV Golf。这位44岁的运动员于2022年加入该联赛，并担任Southern Guards GC队长，计划于2027年重返DP World Tour，BBC体育报道。

高尔夫球手的决定

乌修仁称，离开LIV Golf是他职业生涯中最艰难的决定。他在社交媒体发文表示，五年前从传统高尔夫转投LIV Golf和Southern Guards GC，是他人生中最好的决定之一。

这名高尔夫球手还表示，他支持高尔夫的团队赛制。同时，他希望自主掌控参赛日程，以便在未来几年继续保持有竞争力的竞技水平。乌修仁解释说，LIV 2.0的赛程将难以与他的计划兼顾。

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乌修仁成为又一位宣布离开该联赛的知名高尔夫球手。此前，托马斯·皮特斯、塞尔希奥·加西亚、亚伯拉罕·安瑟、大卫·普伊格和阿德里安·梅龙克已作出同样宣布。上周，两届大满贯冠军琼·拉姆达成协议，终止与LIV Golf的合作；据BBC体育报道，他放弃了该联赛原本应支付给他的约7500万英镑。

LIV Golf的处境

9月，在沙特阿拉伯公共投资基金撤回数十亿美元支持后，LIV Golf在美国申请了Chapter 11破产保护。该联赛还获得了从BC Partners Credit筹集最多3亿美元融资的机会，以尝试在2027赛季继续运营。

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