Інтер у меншості переміг Шахтар 1:0 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

Міланський «Інтер» удома переміг донецький «Шахтар» з рахунком 1:0 у третьому турі Ліги чемпіонів. Італійська команда з 70-ї хвилини грала в меншості після вилучення Алессандро Бастоні, але зуміла забити вирішальний м’яч наприкінці зустрічі. Про це повідомляє Interia Sport.

Безгольовий перший тайм

До перерви команди не забили. За даними видання, суперники сумарно створили моментів на 0,61 очікуваного гола, не мали жодного великого шансу та завдали лише чотирьох ударів у площину воріт.

Півзахисник «Інтера» Пйотр Зелінський розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 58-й хвилині. Заміна не змінила перебігу гри одразу, а найпомітнішою подією наступних хвилин стало вилучення Бастоні: захисник отримав другу жовту картку.

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Гол після вилучення

Попри чисельну меншість, господарі відкрили рахунок на 77-й хвилині. Генріх Мхітарян, який з’явився на полі хвилиною раніше, віддав передачу на Карлоса Аугусто, а той забив єдиний м’яч матчу.

Перед грою з «Шахтарем» «Інтер» мав три очки після двох турів Ліги чемпіонів. У попередньому матчі турніру міланці вдома поступилися «Брюгге» з рахунком 3:4.

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