Миланский «Интер» дома обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0 в третьем туре Лиги чемпионов. Итальянская команда с 70-й минуты играла в меньшинстве после удаления Алессандро Бастони, но сумела забить решающий мяч в конце встречи. Об этом сообщает Interia Sport.

До перерыва команды не забили. По данным издания, соперники в сумме создали моментов на 0,61 ожидаемого гола, не имели ни одного большого шанса и нанесли лишь четыре удара в створ ворот.

Безголевой первый тайм

Полузащитник «Интера» Пётр Зелиньский начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 58-й минуте. Замена не сразу изменила ход игры, а самым заметным событием следующих минут стало удаление Бастони: защитник получил вторую жёлтую карточку.

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Гол после удаления

Несмотря на численное меньшинство, хозяева открыли счёт на 77-й минуте. Генрих Мхитарян, появившийся на поле минутой ранее, отдал передачу Карлосу Аугусто, а тот забил единственный мяч матча.

Перед игрой с «Шахтёром» у «Интера» было три очка после двух туров Лиги чемпионов. В предыдущем матче турнира миланцы дома уступили «Брюгге» со счётом 3:4.

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