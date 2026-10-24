В воскресенье в США и Мексике состоится третий трансграничный забег San Diego-Tijuana. Участникам предложат три дистанции: полумарафон на 21 километр и забег на 12 километров, которые стартуют возле торгового центра Las Americas Premium Outlets в районе Сан-Исидро в Сан-Диего, а также 10-километровую дистанцию со стартом в Тихуане.

Как сообщает Mexico News Daily, маршруты полумарафона и забега на 12 километров предусматривают пересечение государственной границы. Бегуны воспользуются выделенной полосой на международном пункте пропуска Сан-Исидро—Эль-Чапарраль, после чего продолжат дистанцию в Мексике. Финиш всех трех забегов расположен возле маяка в районе Плайяс-де-Тихуана.

Ожидают 4,5 тысячи участников

Организаторы Бенхамин Кастильо и Валерия Ривера ожидают около 4 500 бегунов с обеих сторон границы. Это вдвое больше, чем в 2025 году, и втрое больше, чем 1 500 участников первого забега в 2024 году. Ориентировочно 3 000 человек примут участие в полумарафоне, еще 1 000 — в забеге на 12 километров, а 500 — в 10-километровой дистанции.

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Во время мероприятия будут работать около 150 волонтеров: 50 в США и 100 в Мексике. Полумарафон стартует в 6:50, а две более короткие дистанции — в 8:30.

Маршрут через парк и Тихуану

Участники полумарафона примерно на пятом километре будут проходить через региональный парк долины реки Тихуана в Сан-Диего. На десятом километре маршрут достигнет границы, после чего бегуны попадут в Тихуану. На последней части дистанции им предстоит преодолеть подъем Enchilada Hill, а финальные пять километров будут проходить на спуске к Плайяс-де-Тихуана.

По данным издания, забег San Diego-Tijuana является самым длинным трансграничным беговым мероприятием между США и Мексикой. Регистрацию на следующий забег, запланированный на 24 октября 2027 года, откроют уже в эти выходные.

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