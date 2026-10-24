W niedzielę w Stanach Zjednoczonych i Meksyku odbędzie się trzeci transgraniczny bieg San Diego-Tijuana. Uczestnikom zaproponowane zostaną trzy dystanse: półmaraton na 21 kilometrów i bieg na 12 kilometrów, które rozpoczną się w pobliżu centrum handlowego Las Americas Premium Outlets w dzielnicy San Ysidro w San Diego, a także dystans 10 kilometrów ze startem w Tijuanie.

Jak informuje Mexico News Daily, trasy półmaratonu i biegu na 12 kilometrów przewidują przekroczenie granicy państwowej. Biegacze skorzystają z wydzielonego pasa na międzynarodowym przejściu granicznym San Ysidro–El Chaparral, po czym będą kontynuować bieg w Meksyku. Meta wszystkich trzech biegów znajduje się w pobliżu latarni morskiej w rejonie Playas de Tijuana.

Oczekiwanych jest 4,5 tysiąca uczestników

Organizatorzy Benjamín Castillo i Valeria Rivera oczekują około 4 500 biegaczy z obu stron granicy. To dwa razy więcej niż w 2025 roku i trzy razy więcej niż 1 500 uczestników pierwszego biegu w 2024 roku. Około 3 000 osób weźmie udział w półmaratonie, kolejne 1 000 w biegu na 12 kilometrów, a 500 w biegu na dystansie 10 kilometrów.

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Podczas wydarzenia będzie pracować około 150 wolontariuszy: 50 w Stanach Zjednoczonych i 100 w Meksyku. Półmaraton rozpocznie się o 6:50, a dwa krótsze dystanse — o 8:30.

Trasa przez park i Tijuanę

Uczestnicy półmaratonu mniej więcej na piątym kilometrze przebiegną przez Regionalny Park Doliny Rzeki Tijuana w San Diego. Na dziesiątym kilometrze trasa dotrze do granicy, po czym biegacze znajdą się w Tijuanie. W końcowej części dystansu będą musieli pokonać podbieg Enchilada Hill, a ostatnie pięć kilometrów będzie prowadzić w dół do Playas de Tijuana.

Według publikacji bieg San Diego-Tijuana jest najdłuższym transgranicznym wydarzeniem biegowym między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Rejestracja na kolejny bieg, zaplanowany na 24 października 2027 roku, zostanie otwarta już w ten weekend.

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