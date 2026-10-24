13-letnia ukraińska tenisistka Maria Kocherzhenko zwyciężyła w turnieju finałowym Tennis Europe Junior Masters w kategorii do 14 lat. Zawody odbyły się na kortach ziemnych w Monte-Carlo Country Club. Kocherżenko została pierwszą reprezentantką Ukrainy, której udało się odnieść zwycięstwo w tym turnieju.

Maria Kocherzhenko została pierwszą reprezentantką Ukrainy, której udało się wygrać Tennis Europe Junior Masters

Wszystkie wyniki Marii Kocherzhenko na Tennis Europe Junior Masters 2026

Faza grupowa

Maria Kocherzhenko – Aleksandra Janoszkowa 6:1, 6:3

Maria Kocherzhenko – Kristina Nikodimova 6:3, 7:5

Maria Kocherzhenko – Beata Mareshova 5:7, 6:3, 3:6

Finał

Maria Kocherzhenko – Olivia Serena Conticello 7:6, 6:4

Tytuł w Monte Carlo stał się jednym z głównych osiągnięć Kocherzhenko w 2026 roku. W trakcie sezonu ukraińska tenisistka wygrała również prestiżowy turniej Super Category w Mediolanie, dotarła do finału Wimbledonu w kategorii dziewcząt do 14 lat oraz zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy U14 w grze pojedynczej.

Turniej Tennis Europe Junior Masters odbywa się od 1996 roku. Wśród byłych zwycięzców tych zawodów znajdują się Rafael Nadal, Kim Clijsters, Belinda Bencic i Alexander Zverev.

Informację tę podaje BTU.

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