13-letnia Maria Kocherzhenko została pierwszą Ukrainką, która wygrała europejski turniej U14
13-letnia ukraińska tenisistka Maria Kocherzhenko zwyciężyła w turnieju finałowym Tennis Europe Junior Masters w kategorii do 14 lat. Zawody odbyły się na kortach ziemnych w Monte-Carlo Country Club. Kocherżenko została pierwszą reprezentantką Ukrainy, której udało się odnieść zwycięstwo w tym turnieju.
Maria Kocherzhenko została pierwszą reprezentantką Ukrainy, której udało się wygrać Tennis Europe Junior Masters
Wszystkie wyniki Marii Kocherzhenko na Tennis Europe Junior Masters 2026
Faza grupowa
- Maria Kocherzhenko – Aleksandra Janoszkowa 6:1, 6:3
- Maria Kocherzhenko – Kristina Nikodimova 6:3, 7:5
- Maria Kocherzhenko – Beata Mareshova 5:7, 6:3, 3:6
Finał
- Maria Kocherzhenko – Olivia Serena Conticello 7:6, 6:4
Tytuł w Monte Carlo stał się jednym z głównych osiągnięć Kocherzhenko w 2026 roku. W trakcie sezonu ukraińska tenisistka wygrała również prestiżowy turniej Super Category w Mediolanie, dotarła do finału Wimbledonu w kategorii dziewcząt do 14 lat oraz zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy U14 w grze pojedynczej.
Turniej Tennis Europe Junior Masters odbywa się od 1996 roku. Wśród byłych zwycięzców tych zawodów znajdują się Rafael Nadal, Kim Clijsters, Belinda Bencic i Alexander Zverev.
Informację tę podaje BTU.
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