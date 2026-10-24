13-летняя Мария Кочерженко стала первой украинкой, выигравшей европейский турнир U14

13-летняя украинская теннисистка Мария Кочерженко стала победительницей итогового турнира Tennis Europe Junior Masters в категории до 14 лет. Соревнования проходили на грунтовых кортах Monte-Carlo Country Club. Кочерженко стала первой представительницей Украины, которой удалось одержать победу на этом турнире.

Мария Кочерженко стала первой представительницей Украины, которой удалось выиграть Tennis Europe Junior Masters

Все результаты Марии Кочерженко на Tennis Europe Junior Masters 2026

Групповой этап

Мария Кочерженко — Александра Яношкова 6:1, 6:3

Мария Кочерженко – Кристина Никодимова 6:3, 7:5

Мария Кочерженко – Беата Марешова 5:7, 6:3, 3:6

Финал

Мария Кочерженко – Оливия Серена Контичелло 7:6, 6:4

Титул в Монте-Карло стал одним из главных достижений Кочерженко в 2026 году. В течение сезона украинская теннисистка также выиграла престижный турнир Super Category в Милане, стала финалисткой Уимблдона среди девушек до 14 лет и завоевала серебряную медаль чемпионата Европы U14 в одиночном разряде.

Tennis Europe Junior Masters проводится с 1996 года. Среди бывших чемпионов этих соревнований — Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Белинда Бенчич и Александр Зверев.

Об этом сообщается со ссылкой на BTU.

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