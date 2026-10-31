В Австралии «Норт-Мельбурн» победил «Ричмонд» со счётом 15.11 (101) — 5.3 (33) и занял первое место в регулярном сезоне женской Австралийской футбольной лиги AFLW. Команда стала первой в истории турнира, которая трижды подряд завершила сезон на вершине таблицы.

Победа над «Ричмондом»

Матч состоялся в субботу на стадионе Windy Hill. Капитан «Норт-Мельбурна» Джасмин Гарнер совершила 28 владений мячом и забила гол. Её выступление укрепило позиции футболистки в борьбе за награду лучшей и самой честной игроку лиги, сообщает ABC News Australia.

«Норт-Мельбурн» завершил кампанию с 11 победами и одним поражением. Команда в среднем выигрывала матчи с преимуществом в 43,2 очка, а ранее в сезоне разгромила идущий вторым «Джелонг» с разницей в 73 очка.

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«Ричмонд» забил два из первых трёх голов матча, однако затем «Норт-Мельбурн» ответил семью подряд. В составе победительниц Эш Ридделл совершила 32 владения мячом, а Талия Рендалл забила три гола. За «Ричмонд» Моник Конти совершила 33 владения мячом.

«Сент-Килда» завершила сезон поражением

В другом матче «Сент-Килда» уступила «Порт-Аделаиде» со счётом 7.3 (45) — 7.9 (51). Это было 11-е поражение команды в сезоне, который она завершила с одной победой и 11 проигрышами.

Тренер «Сент-Килды» Ник Дал Санто покинул должность в середине сезона, а клуб проводит независимую проверку программы. «Порт-Аделаида» сравнялась по очкам с занимающим восьмое место «Хоторном», однако имеет существенно худший процентный показатель и не попадёт в финальную серию.

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