ФК «Порту» дома победил «Эшторил» со счётом 4:0 в 10-м туре чемпионата Португалии. Команда Франческо Фариоли одержала десятую подряд победу в лиге и сохранила идеальный результат с начала сезона. Оскар Петушевский не попал в заявку на матч, сообщает Interia Sport.

Гол уже на четвёртой минуте

Хозяева открыли счёт на четвёртой минуте — отличился Виктор Фрогольдт. До перерыва у «Порту» было ещё несколько возможностей увеличить преимущество, однако первый тайм завершился со счётом 1:0.

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Три мяча после перерыва

Во втором тайме «Порту» забил ещё трижды. На 64-й минуте Борха Сайнс реализовал передачу Габри Вейги. На 70-й минуте Андре Силва сделал счёт 3:0, а через четыре минуты Вейга отличился сам и установил окончательный результат.

Перед матчем с «Эшторилом» у «Порту» было 27 очков после девяти туров, и команда опережала «Бенфику» на пять пунктов. Победа 4:0 стала для команды Фариоли крупнейшей в текущем чемпионате.

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