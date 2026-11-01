«Голден Стейт Валькирис» победили «Атланта Дрим» со счётом 68:63 в седьмом матче финальной серии WNBA в Сан-Франциско, США, и впервые стали чемпионками лиги. Команда, присоединившаяся к WNBA в 2025 году, завоевала титул во втором сезоне.

30 очков Уильямс

Французская баскетболистка Габби Уильямс набрала 30 очков в решающей игре на арене Chase Center. 28 из них она набрала после большого перерыва. Более чем за две минуты до окончания встречи Уильямс реализовала трёхочковый бросок, который окончательно вывел «Валькирис» вперёд, сообщает Anadolu Agency.

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Первая седьмая игра финала

После первой половины матча «Атланта» вела 30:24. В третьей четверти «Голден Стейт» ответил рывком 21:14 и вышел вперёд перед заключительными 10 минутами. Киа Стоукс собрала 13 подборов, а Вероника Бертон реализовала два штрафных броска в конце игры, закрепив победу.

«Валькирис» выиграли финальную серию со счётом 4:3. Этот матч стал первым седьмым в финалах WNBA после расширения чемпионской серии до формата до четырёх побед в 2025 году. «Атланта Дрим» не смогли завоевать свой первый титул.

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