Голден Стейт Валькіріс виграли перший титул WNBA — Anadolu Agency

«Голден Стейт Валькіріс» перемогли «Атланта Дрім» з рахунком 68:63 у сьомому матчі фінальної серії WNBA в Сан-Франциско, США, та вперше стали чемпіонками ліги. Команда, що приєдналася до WNBA у 2025 році, здобула титул у своєму другому сезоні.

30 очок Вільямс

Французька баскетболістка Габбі Вільямс набрала 30 очок у вирішальній грі на арені Chase Center. З них 28 вона здобула після великої перерви. За понад дві хвилини до завершення зустрічі Вільямс реалізувала триочковий кидок, який вивів «Валькіріс» уперед остаточно, повідомляє Anadolu Agency.

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Перша сьома гра фіналу

Після першої половини матчу «Атланта» вела 30:24. У третій чверті «Голден Стейт» відповів ривком 21:14 та вийшов уперед перед заключною десятихвилинкою. Кіа Стоукс зібрала 13 підбирань, а Вероніка Бертон реалізувала два штрафні кидки наприкінці гри, закріпивши перемогу.

«Валькіріс» виграли фінальну серію з рахунком 4:3. Цей матч став першим сьомим у фіналах WNBA після розширення чемпіонської серії до формату до чотирьох перемог у 2025 році. «Атланта Дрім» не змогла здобути свій перший титул.

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