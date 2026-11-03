Гольфіст Лі Вествуд не підписав контракт із LIV 2.0 — BBC Sport

Під час Abu Dhabi Championship в Абу-Дабі, ОАЕ, іспанець Джон Рам пояснив рішення залишити серію LIV Golf. Тим часом англійський гольфіст Лі Вествуд заявив, що не підписував угоди для участі в оновленому турі LIV 2.0 та не вів переговорів про повернення до DP World Tour.

53-річний колишній перший номер світового рейтингу назвав себе «безробітним», оскільки ще не визначився зі своїм майбутнім у спорті. Як повідомляє BBC Sport, Вествуд сказав, що запропоновані йому умови LIV 2.0 його не влаштовують, а деталі нового формату ще потребують доопрацювання. Він наголосив, що не підписував жодних документів щодо участі в турі.

Невизначеність навколо LIV

Вествуд був серед відомих гравців, які приєдналися до LIV Golf у 2022 році. Майбутнє серії залишається невизначеним після того, як Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) відкликав підтримку проєкту. За даними BBC Sport, фонд вклав у нього понад 5 млрд доларів, а минулого місяця ліга подала заяву про банкрутний захист.

LIV Golf забезпечила можливість залучити до 300 млн доларів фінансування від BC Partners Credit, щоб продовжити роботу над LIV 2.0. Нова серія має стартувати у 2027 році, однак поки лише кілька гравців погодилися взяти в ній участь. Вествуд вважає, що проєкт може бути успішним, якщо скоротити витрати та залучити достатньо спортсменів.

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Рам пояснив вихід із серії

Рам уперше публічно прокоментував свій вихід із LIV після того, як у жовтні досяг угоди про припинення співпраці із серією. Дворазовий переможець мейджорів заявив, що йому не сподобалися зміни, запропоновані для LIV 2.0, зокрема можливий відхід від командного формату.

За даними ESPN, Рам перейшов до LIV за угодою орієнтовно на 300 млн доларів, а після виходу із серії йому ще належало отримати 100 млн доларів за рештою контракту. Останніми тижнями LIV також залишили Серхіо Гарсія, Іан Поултер, Тіррелл Гаттон і Грем Макдавелл.

Якщо Вествуд вирішить повернутися до DP World Tour, йому доведеться відбути 10-турнірну дискваліфікацію, накладену після виходу з членства в турі. За його словами, у разі поновлення членства 12 листопада він міг би зіграти не раніше турніру в Туреччині у травні.

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