Во время Abu Dhabi Championship в Абу-Даби, ОАЭ, испанец Джон Рам объяснил свое решение покинуть серию LIV Golf. Тем временем английский гольфист Ли Вествуд заявил, что не подписывал соглашение на участие в обновленном туре LIV 2.0 и не вел переговоров о возвращении в DP World Tour.

53-летний бывший первый номер мирового рейтинга назвал себя «безработным», поскольку еще не определился со своим будущим в спорте. Как сообщает BBC Sport, Вествуд сказал, что предложенные ему условия LIV 2.0 его не устраивают, а детали нового формата еще нуждаются в доработке. Он подчеркнул, что не подписывал никаких документов об участии в туре.

Неопределенность вокруг LIV

Вествуд был среди известных игроков, присоединившихся к LIV Golf в 2022 году. Будущее серии остается неопределенным после того, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) отозвал поддержку проекта. По данным BBC Sport, фонд вложил в него более 5 млрд долларов, а в прошлом месяце лига подала заявление о защите от банкротства.

LIV Golf обеспечила возможность привлечь до 300 млн долларов финансирования от BC Partners Credit, чтобы продолжить работу над LIV 2.0. Новая серия должна стартовать в 2027 году, однако пока лишь несколько игроков согласились принять в ней участие. Вествуд считает, что проект может быть успешным, если сократить расходы и привлечь достаточное количество спортсменов.

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Рам объяснил уход из серии

Рам впервые публично прокомментировал свой уход из LIV после того, как в октябре достиг соглашения о прекращении сотрудничества с серией. Двукратный победитель мейджоров заявил, что ему не понравились изменения, предложенные для LIV 2.0, в частности возможный отказ от командного формата.

По данным ESPN, Рам перешел в LIV по сделке примерно на 300 млн долларов, а после ухода из серии ему еще предстояло получить 100 млн долларов по оставшейся части контракта. В последние недели LIV также покинули Серхио Гарсия, Иан Поултер, Тиррелл Хаттон и Грэм Макдауэлл.

Если Вествуд решит вернуться в DP World Tour, ему придется отбыть 10-турнирную дисквалификацию, наложенную после выхода из членства в туре. По его словам, если бы его членство было восстановлено 12 ноября, он мог бы сыграть не раньше турнира в Турции в мае.

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