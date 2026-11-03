Podczas Abu Dhabi Championship w Abu Zabi w ZEA Hiszpan Jon Rahm wyjaśnił swoją decyzję o opuszczeniu serii LIV Golf. Tymczasem angielski golfista Lee Westwood oświadczył, że nie podpisał umowy na udział w odnowionym tourze LIV 2.0 i nie prowadził rozmów o powrocie do DP World Tour.

53-letni były lider światowego rankingu nazwał siebie „bezrobotnym”, ponieważ nie zdecydował jeszcze o swojej przyszłości w sporcie. Jak podaje BBC Sport, Westwood powiedział, że zaproponowane mu warunki LIV 2.0 mu nie odpowiadają, a szczegóły nowego formatu nadal wymagają dopracowania. Podkreślił, że nie podpisał żadnych dokumentów dotyczących udziału w tourze.

Niepewność wokół LIV

Westwood był jednym z czołowych graczy, którzy dołączyli do LIV Golf w 2022 roku. Przyszłość serii pozostaje niepewna po tym, jak Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF) wycofał wsparcie dla projektu. Według BBC Sport fundusz zainwestował w niego ponad 5 mld dolarów, a w ubiegłym miesiącu liga złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem.

LIV Golf zapewniło sobie możliwość pozyskania do 300 mln dolarów finansowania od BC Partners Credit, aby kontynuować prace nad LIV 2.0. Nowa seria ma rozpocząć się w 2027 roku, jednak jak dotąd tylko kilku graczy zgodziło się w niej uczestniczyć. Westwood uważa, że projekt może odnieść sukces, jeśli koszty zostaną ograniczone i uda się pozyskać wystarczającą liczbę sportowców.

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Rahm wyjaśnił odejście z serii

Rahm po raz pierwszy publicznie skomentował swoje odejście z LIV po tym, jak w październiku osiągnął porozumienie w sprawie zakończenia współpracy z serią. Dwukrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych oświadczył, że nie spodobały mu się zmiany proponowane dla LIV 2.0, w tym możliwe odejście od formatu drużynowego.

Według ESPN Rahm przeszedł do LIV na mocy umowy wartej około 300 mln dolarów, a po odejściu z serii nadal miał otrzymać 100 mln dolarów za pozostałą część kontraktu. W ostatnich tygodniach LIV opuścili także Sergio Garcia, Ian Poulter, Tyrrell Hatton i Graeme McDowell.

Jeśli Westwood zdecyduje się wrócić do DP World Tour, będzie musiał odbyć 10-turniejową dyskwalifikację nałożoną po rezygnacji z członkostwa w tourze. Jak powiedział, gdyby jego członkostwo zostało przywrócone 12 listopada, mógłby zagrać najwcześniej w turnieju w Turcji w maju.

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