Bayern pokonał Atlético 2:0 w Lidze Mistrzów — Interia Sport

W Madrycie w Hiszpanii Bayern pokonał Atlético 2:0 w meczu czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Klub z Monachium zdobył oba gole po przerwie: w 54. minucie trafił Lennart Karl, a w 74. — Konrad Laimer.

Błąd w obronie Atlético

W pierwszej połowie żadna z drużyn nie oddała celnego strzału. Gospodarze stworzyli okazję na początku meczu, gdy Julián Álvarez po długim podaniu uderzył obok bramki. Bayern odpowiedział niecelnymi strzałami Karla, Harry'ego Kane'a i Josipa Stanišicia.

Wynik został otwarty po zablokowanym strzale Toma Bischofa. Piłka trafiła do Robina Le Normanda, który zwlekał z wybiciem, co wykorzystał 18-letni Karl. Odebrał piłkę obrońcy i technicznym strzałem pokonał Jana Oblaka.

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Drugi gol monachijczyków

Atlético mogło wyrównać w 66. minucie, jednak Marcos Llorente po podaniu Álvareza uderzył słabo, a Manuel Neuer poradził sobie ze strzałem. Wkrótce potem Dayot Upamecano trafił w poprzeczkę po rykoszecie od Marca Pubilla.

W 74. minucie Laimer znalazł miejsce w polu karnym i mocnym strzałem z ostrego kąta ustalił wynik końcowy. Później Upamecano zdobył bramkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, lecz arbiter anulował gola z powodu faulu w ataku. Jak informuje Interia Sport, jednym z asystentów VAR podczas meczu był polski sędzia Piotr Lasyk.

W piątej kolejce fazy ligowej Bayern zagra na wyjeździe z francuskim Lille, a Atlético podejmie norweski Viking.

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