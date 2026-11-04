W Hiszpanii były tenisista Rafael Nadal przyjął ofertę wejścia do zarządu Realu Madryt. Jego nominację muszą jednak jeszcze zatwierdzić członkowie klubu na posiedzeniu, które odbędzie się później w tym miesiącu, informuje BBC Sport.

Oświadczenia klubu i Nadala

W oświadczeniu Real Madryt nazwał Nadala jednym z najwybitniejszych sportowców w historii oraz jednym z najbardziej znanych hiszpańskich atletów na świecie. Klub zaznaczył, że będzie on pracował w zarządzie i przyczyniał się do teraźniejszości oraz przyszłości zespołu.

Nadal podziękował prezesowi Realu Madryt Florentino Pérezowi oraz zarządowi za ofertę. We wpisie w serwisie społecznościowym X poinformował, że przyjął ją z wielkim entuzjazmem, chęcią nauki i gotowością do zrobienia wszystkiego, co możliwe dla klubu.

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Kibic od dzieciństwa

Nadal kibicuje Realowi Madryt od dzieciństwa i ma numer członkowski klubu 67 778. W odpowiedzi na tę wiadomość opublikował na X dziecięce zdjęcie w stroju madryckiej drużyny.

Tenisista zakończył karierę w 2024 roku. W trakcie występów zdobył 22 tytuły wielkoszlemowe, dwa złote medale olimpijskie oraz pomógł reprezentacji Hiszpanii pięć razy zdobyć Puchar Davisa. Nie wiadomo obecnie, jakie dokładnie obowiązki Nadal będzie wykonywał w zarządzie Realu Madryt.

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