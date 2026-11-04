Były mistrz świata WBC w wadze ciężkiej Deontay Wilder zmierzy się z Australijczykiem Jaiem Opetaią na undercardzie walki Tysona Fury’ego z Anthonym Joshuą. Gala bokserska odbędzie się 11 grudnia na stadionie Principality Stadium w Cardiff i będzie transmitowana na całym świecie przez Netflix, donosi The Guardian.

Debiut Opetai w wadze ciężkiej

31-letni Opetaia, który walczy w wadze junior ciężkiej, przejdzie do kategorii ciężkiej na potrzeby tego pojedynku. Australijski mańkut pozostaje niepokonany w 31 zawodowych walkach. W 2022 roku zdobył tytuł mistrza świata IBF w wadze junior ciężkiej, pokonując Mairisa Briedisa.

Opetaia reprezentował Australię na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku, gdy miał 16 lat. Walka z Wilderem będzie jego pierwszym występem w wadze ciężkiej.

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Statystyki Wildera

Wilder ma 41 lat. Amerykanin posiadał pas WBC w wadze ciężkiej od 2015 do 2020 roku i 10 razy skutecznie obronił tytuł, zanim stracił go na rzecz Fury’ego. Ma na koncie 45 zwycięstw, cztery porażki i jeden remis, przy czym 43 wygrane odniósł przez nokaut.

Po porażkach z Josephem Parkerem i Zhangiem Zhileiem Wilder kontynuował karierę, pokonując Tyrrella Anthony’ego Herndona i Dereka Chisorę. Dana White z Zuffa Boxing napisał w mediach społecznościowych, że rywale mają łącznie 67 nokautów.

Walka wieczoru między Furym a Joshuą została potwierdzona we wrześniu po wieloletnich nieudanych negocjacjach. Pojedynki na undercardzie zaplanowano na piątek, a uczestnicy głównego wydarzenia mają wejść do ringu około 02:00 w sobotę, aby transmisja odpowiadała porze największej oglądalności w USA.

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