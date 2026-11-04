前WBC重量级世界冠军德昂泰·维尔德将在泰森·富里与安东尼·约书亚之战的垫场赛中迎战澳大利亚选手杰·奥佩塔亚。拳击之夜将于12月11日在卡迪夫的Principality Stadium举行，并通过Netflix向全球直播，《卫报》报道。

奥佩塔亚重量级首秀

31岁的奥佩塔亚目前征战次重量级，为了这场比赛将升入重量级。这位澳大利亚左撇子在31场职业比赛中保持不败。2022年，他击败迈里斯·布里埃迪斯，夺得IBF次重量级世界冠军头衔。

奥佩塔亚在16岁时代表澳大利亚参加了2012年伦敦奥运会。与维尔德的比赛将是他首次在重量级出战。

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维尔德的战绩

维尔德现年41岁。这位美国人于2015年至2020年间拥有WBC重量级金腰带，并成功卫冕10次，之后将头衔输给富里。他的战绩为45胜、4负、1平，其中43场胜利来自击倒。

在负于约瑟夫·帕克和张志磊后，维尔德通过击败泰雷尔·安东尼·赫恩登和德里克·奇索拉延续了职业生涯。Zuffa Boxing的达纳·怀特在社交媒体上表示，两位对手合计拥有67次击倒。

富里与约书亚之间的主赛在多年谈判未果后于9月得到确认。垫场赛定于周五举行，主赛选手预计将在周六约02:00登台，以使直播时间符合美国黄金时段。

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